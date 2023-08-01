احتجاجات إيران: أم مصابة تهرب مع ابنتها الرضيعة ليلاً

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قبل ثلاثة أشهر، فرت سيما مرادبيغي البالغة من العمر 26 عاما من إيران مع ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات - سيرًا على الأقدام على طول الطرق السرية بحثًا عن ملاذ في كردستان العراق.

أطلقت السلطات الإيرانية الرصاص على سيما وأصيبت بجروح بالغة خلال الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني في إيران العام الماضي. كانت تكافح من أجل الحصول على علاج بينما كانت تعيش مختبئة، وخوفًا من أن خسارة ذراعها وحياتها، اتخذت القرار بالرحيل من بلادها عبر الجبال الوعرة.