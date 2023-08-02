أراد المالك الجديد لبيت عتيق من الطراز الجورجي أن يجد مراده ولم يجده إلا حين استقدم البيت المبني عام 1760 إليه شحنا عبر النهر في ميريلاند!

27 سبتمبر/ أيلول 2019