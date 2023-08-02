مصور هندي يبنى منزلا يشبه الكاميرا ويطلق على أبنائه أسماء ماركات الكاميرات الشهيرة
مصور هندي يبنى منزلا يشبه الكاميرا ويطلق على أبنائه أسماء ماركات الكاميرات الشهيرة
قام هندي شغوف بالكاميرات ببناء منزل يشبه الكاميرا تمامًا. يشتهر رافي هونغال وعائلته في ولاية كارناتاكا جنوب غرب الهند بأنهم يعيشون حياتهم من خلال عدسة الكاميرا.
حتى أن المصور قام بتسمية أبنائه الثلاثة --"كانون"، "نيكون" و"إبسون" - تيمنا بماركات الكاميرات الشهيرة.
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