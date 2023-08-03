ما حقيقة استخدام حديقة حيوانات صينية لبشر متنكرين على هيئة دببة؟
ما حقيقة استخدام حديقة حيوانات صينية لبشر متنكرين على هيئة دببة؟
تقول حديقة الحيوانات الصينية إن الدببة الواقية من الشمس حقيقية وليست بشرًا متنكرين
طمأنت حديقة حيوانات في شرق الصين زوارها بأن دب الشمس حقيقي وليس بشرًا متخفيًا ،وذلك بعد تداول صور عبر الإنترنت لدببة تقف على أرجلها
فيديو, حيوان الباندا يهاجم زائراً دخل حظيرته, المدة 0,49
أحد زوار حديقة الحيوانات في مدينة نانتشانغ الصينية يقفز في حظيرة حيوان الباندا، في محاولة لإظهار جسارته أمام حبيبته.