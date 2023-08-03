لماذا ازدادت شعبية ترامب على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه؟
لماذا ازدادت شعبية ترامب على الرغم من الاتهامات الموجهة إليه؟
يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسميا في جلسة استماع بالمحكمة الخميس الاتهامات الرسمية بالتآمر لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ويواجه ترامب بالفعل قضيتين جنائيتين أخريين، بينما يستمر في حملته الانتخابية ضمن السباق للبيت الأبيض لعام 2024.
يأتي هذا بالتزامن مع مثوله أمام محكمة اتحادية في واشنطن لتلقي الاتهامات بدوره في تحريض انصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني عام 2021.
الاتهامات جاءت بعد تحقيق استمر لاشهر وصدر عن هيئة محلفين. ترامب ادان الاتهامات ورفضها وقال انها محاولة للتدخل في حملته الانتخابية التي يطمح فيها للعودة للرئاسة في انتخابات العام المقبل.