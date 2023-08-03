اشتباكات عين الحلوة: هدوء حذر في المخيم، ونازحون يشكون من نقص الطعام والدواء

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اشتباكات عين الحلوة: هدوء حذر في المخيم، ونازحون يشكون من نقص الطعام والدواء

قبل 6 دقيقة

اندلعت معركة شرسة بين الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وهو الأكبر في لبنان، منذ يوم السبت مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل في ظل ضغوط من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

وتتجدد الاشتباكات في المخيم بين عناصر حركة فتح، التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وجماعات إسلامية متشددة بين الحين والآخر.