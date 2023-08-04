زلزال تركيا وسوريا: ماذا حدث للطفلة عفراء التي نجت من الكارثة بأعجوبة؟

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زلزال تركيا وسوريا: ماذا حدث للطفلة عفراء التي نجت من الكارثة بأعجوبة؟

قبل 21 دقيقة

أسرت الطفلة عفراء، أو آية كما عرفت في البداية، القلوب حول العالم عندما انتشر فيديو إنقاذها من تحت أنقاض الزلزال في شمال غربي سوريا في فبراير/ شباط الماضي.

الآلاف تعاطفوا مع "الطفلة المعجزة" وأرادوا منحها بيتا جديدا، لكن تحليل الحمض النووي أثبت علاقة القرابة مع عمتها هالة، التي قررت مع زوجها خليل تسميتها “عفراء” تيمنا بأمها المرحومة.

يصادف الأحد مرور ستة أشهر منذ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص .

عفراء أيضا تبلغ ستة أشهر الأحد، بي بي سي زارت بلدة جنديرس، قرب الحدود مع تركيا، حيث تكبر عفراء في بيت عمتها هالة وعمها خليل

إنتاج فتحي بن عيسى