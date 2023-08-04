انفجار مرفأ بيروت: ثلاثة أعوام وعائلات الضحايا تنتظر العدالة

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انفجار مرفأ بيروت: ثلاثة أعوام وعائلات الضحايا تنتظر العدالة

قبل 44 دقيقة

تسبّب انفجار مرفأ بيروت الذي اعتُبر واحدا من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمقتل مائتي شخص على الأقل وبوقوع آلاف الإصابات فضلا عن تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة.

ومنذ الرابع من أغسطس/آب 2020، تشعر عائلات الضحايا أكثر من أي وقت مضى بأنها متروكة، فكل شيء يعمق ألمها.

فالتحقيقات بانفجار المرفأ مجّمدة كليا منذ اكثر من عام٬أي منذ أن تم استدعاء مسؤولين نافذين الى التحقيق.

فقد رفض رئيس وزراء سابق ووزراء ونواب سابقون ومسؤولون أمنيون المثول أمام قاضي التحقيق وقام بعضهم برفع أكثر من عشرين قضية ضده. أما الهيئة القضائية العليا التي يُفترض بها البتّ بهده القضايا، فلا تجتمع بسبب تعطٌل نصابها.