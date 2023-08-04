العملات المشفرة: مغنية راب هاوية وزوجها يقران بالذنب بعد محاولتهما غسل بيتكوين مسروق
العملات المشفرة: مغنية راب هاوية وزوجها يقران بالذنب بعد محاولتهما غسل بيتكوين مسروق
أقرت مغنية الراب الهاوية هيذر مورغان وزوجها إيليا ليشتنشتاين بالذنب لمحاولة غسل مليارات الدولارات من البيتكوين المسروقة.
وفي وقت إلقاء القبض عليهما في عام 2022، كانت قيمة مخزون 120 ألف بيتكوين تبلغ 4.5 مليار دولار.
وتمكنت وزارة العدل الأمريكية من استرداد 3.6 مليار دولار من هذا المبلغ، فيما وصف بأكبر مصادرة مالية في تاريخها.
فيديو, البيتكوين: جولة داخل أكبر منجم للعملات المشفرة في العالم, المدة 3,41
منذ فرض حظر صارم على العملات المشفرة في الصين، أصبحت كازاخستان ثاني أكبر دولة في مجال تعدين “البيتكوين”، تدير شركة إنيجكس واحدا من أكبر مناجم التشفير في العالم.