الهند: كيف سيؤثر قرار حظر الأرز على العالم العربي؟

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الهند: كيف سيؤثر قرار حظر الأرز على العالم العربي؟

قبل 16 دقيقة

حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، لتهدئة ارتفاع الأسعار المحلية في الداخل.

وأعقب ذلك ورود تقارير ومقاطع فيديو عن تدافع الناس على الشراء في ذعر، ورفوف الأرز الفارغة في متاجر البقالة الهندية، في الولايات المتحدة وكندا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

إذ تعتبر مسؤولة عن 40% من صادرات الأرز في العالم، وهو رقم يزيد عن مجموع ما تصدره الدول الأخرى في قائمة الخمس الأوائل في مصدري الأرز في العالم، تايلند وفيتنام وباكستان والصين.

كيف سيؤثر قرار حظر الأرز على العالم العربي؟ وما هو المتوقع من هذه الأزمة؟