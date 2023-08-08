الجنس مقابل العلاج: بي بي سي تحقق في مزاعم اعتداء "معالجين روحانيين" جنسياً على نساء

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الجنس مقابل العلاج: بي بي سي تحقق في مزاعم اعتداء "معالجين روحانيين" جنسياً على نساء

قبل 37 دقيقة

يعتبر العلاج الروحاني، المعروف أحياناً باسم "العلاج بالقرآن"، ممارسة شائعة في منطقتنا العربية. وتعدّ النساء الفئة الأكثر إقبالاً على من يقدمون أنفسهم كـ"معالجين روحانيين" - لاعتقادهن بقدرة هؤلاء على حل المشاكل وعلاج المرض عن طريق طرد الأرواح الشريرة و"الجن".

على مدار أكثر من عام، جمعنا شهادات 85 امرأة - في المغرب والسودان حيث تحظى تلك الممارسات بشعبية خاصة - اتهمن 65 معالجاً بالتحرش أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب.

بي بي سي عربي تتحقق عن مزاعم انتشار الاعتداء والاستغلال الجنسي من قبل المعالجين الروحيين للنساء اللواتي يطلبن المساعدة.