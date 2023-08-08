الشركس: ما علاقة الرقص بالتهجير من بلادهم على يد روسيا القيصرية؟

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الشركس: ما علاقة الرقص بالتهجير من بلادهم على يد روسيا القيصرية؟

قبل 20 دقيقة

تختلف الأساليب التي تنقل من خلالها المجتمعات ثقافاتها ومعتقداتها وتراكماتها التاريخية٫ كالكتابة والرسم والموسيقى وغيرها، الرقص الشركسي هو أحد الفنون التي تتحدث عن التهجير الذي تعرض له الشركس على يد روسيا القيصرية .

في العاصمة الأردنية عمّان، يحاول نادي الجيل الجديد أن يبقي الشباب والشابات الشركس منخرطين في تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم من خلال أنواع مختلفة من الفنون والتراث.