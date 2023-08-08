بيبي ستوكهولم: بريطانيا بدأت في نقل أول دفعة من طالبي اللجوء إلى السفينة ضمن خطة حكومية
بيبي ستوكهولم: بريطانيا بدأت في نقل أول دفعة من طالبي اللجوء إلى السفينة ضمن خطة حكومية
رغم المطالبات الحقوقية بعدم استخدامها لانعدام وسائل الأمان عليها، بدأت الحكومة البريطانية نقل أول دفعة من طالبي اللجوء إلى البارجة "بيبي ستوكهولم" الراسية جنوبي البلاد، في إطار خطة الحكومة لنقل طالبي اللجوء إلى سفن وقواعد عسكرية سابقة.
وتقول الحكومة البريطانية إن تلك الخطة تهدف لتقليل فاتورة إيواء طالبي اللجوء، إذ إن إبقاءهم في فنادق يكلفها 6 ملايين جنيه إسترليني يوميا .