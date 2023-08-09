اللاجئون السوريون: مفوضية شؤون اللاجئين توافق على تسليم بياناتهم للسلطات اللبنانية

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قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب إن لبنان توصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة يقضي بتسليمه بيانات عن جميع اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه.

وقال إنه تم التوصل إليه بعد أن بدأت المفاوضات قبل أكثر من عام في اجتماع مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، عندما تم التوصل إلى تعهد أولي لتطوير التنسيق بين الأمم المتحدة ولبنان.