اللاجئون السوريون: مفوضية شؤون اللاجئين توافق على تسليم بياناتهم للسلطات اللبنانية
اللاجئون السوريون: مفوضية شؤون اللاجئين توافق على تسليم بياناتهم للسلطات اللبنانية
قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب إن لبنان توصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة يقضي بتسليمه بيانات عن جميع اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن بو حبيب كشف عن الاتفاق عقب اجتماعه بوفد يمثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال إنه تم التوصل إليه بعد أن بدأت المفاوضات قبل أكثر من عام في اجتماع مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، عندما تم التوصل إلى تعهد أولي لتطوير التنسيق بين الأمم المتحدة ولبنان.
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