اعتصام رابعة والنهضة: ما تفاصيل يوم الفض كما يحيكها المعتصمون والشرطة في مصر؟

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اعتصام رابعة والنهضة: ما تفاصيل يوم الفض كما يحيكها المعتصمون والشرطة في مصر؟

قبل 46 دقيقة

في الرابع عشر من أغسطس/ آب عام 2013، فضت قوات الأمن المصرية اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقاهرة والجيزة. استمرت عملية الفض لساعات وتخللتها اشتباكات مسلحة وانتهت بسقوط مئات القتلى.

ورغم مرور عشر سنوات لايزال المعتصمون وقوات الأمن يروون قصتين مختلفتين عما حدث يوم الفض.

فما هي الأحداث التي قادت إلى اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وما تفاصيل يوم الفض كما يحيكها المعتصمون والشرطة؟