الكحالة: جدل بعد الحادثة في لبنان واشتباكات بين حزب الله وسكان البلدة

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الكحالة: جدل بعد الحادثة في لبنان واشتباكات بين حزب الله وسكان البلدة

قبل 31 دقيقة

انتشرت مركبات للجيش اللبناني في قرية مسيحية كانت مسرحا لاشتباكات دامية بين أعضاء من جماعة حزب الله الشيعية المدججة بالسلاح وبين سكان إذ يسعى الجيش لنزع فتيل التوترات يوم الخميس.

وقُتل اثنان أحدهما عضو في حزب الله والآخر مسيحي من سكان المنطقة في تبادل إطلاق النار الذي وقع يوم الأربعاء في قرية الكحالة بالقرب من بيروت، في حادث بدأ عندما انقلبت شاحنة تابعة للحزب ومحملة بالذخيرة أثناء مرورها بالمنطقة.

وكانت هذه المواجهة هي الأكثر دموية بين حزب الله المدعوم من إيران واللبنانيين المعارضين له منذ اشتباكات وقعت في بيروت قبل عامين، مما يلقي بمزيد من الضغوط على الاستقرار في بلد يعاني بالفعل من أزمات سياسية واقتصادية عميقة.