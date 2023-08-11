روسيا تطلق أول مهمة لها على سطح القمر منذ ما يقرب من نصف قرن

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روسيا تطلق أول مهمة لها على سطح القمر منذ ما يقرب من نصف قرن

قبل 17 دقيقة

أطلقت روسيا أول مهمة لها على سطح القمر منذ ما يقرب من نصف قرن ، في محاولة لتكون أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر.

وانطلقت مهمة المسبار لونا-25 في موسكو في الموعد المحدد الجمعة من محطة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.

وتعد المهمة أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفياتي رائدا في استكشاف الفضاء. لكن هذه الريادة تلاشت بسبب مشكلات في التمويل والعقوبات الغربية وفضائح فساد.

وتتسابق المهمة الروسية مع الهند، التي أرسلت مركبة هبوط خاصة بها الشهر الماضي تدور بالفعل حول القمر.