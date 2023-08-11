انتخابات الإكوادور: ما علاقة الجريمة المنظمة باغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيافيسينسي؟
انتخابات الإكوادور: ما علاقة الجريمة المنظمة باغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيافيسينسي؟
اعتقلت شرطة الإكوادور ستة أشخاص كولومبيين يشتبه بعلاقتهم بمقتل المرشح لرئاسة الإكوادور فرناندو فيافيسينسي.
وأظهر مقطع فيديو على منصة (X) -تويتر سابقاً- مسلحين من عصابة "لوس لوبوس" تعلن مسؤوليتها عن الحادثة، لكن لم تتمكن بي بي سي من التحقق من صحة المقطع.
بعد انتهائه من القاء كلمة أثناء حملته الانتخابية اتهم فيها مسؤولين بارتباطهم بعصابات المخدرات والجريمة المنظمة، قُتل فيافيسينسي بثلاث رصاصات في الرأس.