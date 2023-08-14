ذكرى فض رابعة: رغم مرور 10 سنوات، أحداث دامية لم يستطع كثيرون تخطيها

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عشر سنوات مرت على فض قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصاما لمؤيدي الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي عُزل على يد الجيش، بعد احتجاجات حاشدة ضده.

أسفرت عملية فض الاعتصام عن مقتل أكثر من 600 من المعتصمين في مقابل مقتل ثمانية من رجال الأمن. لكن تقديرات جماعة الإخوان المسلمين التي نظمت الاعتصام تحدثت عما يزيد على ألف قتيل بين صفوف المعتصمين. وقدرت منظمة هيومان رايتس ووتش أعداد الضحايا من المدنيين بين 800 إلى 1000 شخص.