التغير المناخي: مشروع ريادي في غزة للحد من التلوث الذي يسببه حرق الإطارات

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التغير المناخي: مشروع ريادي في غزة للحد من التلوث الذي يسببه حرق الإطارات

قبل 11 دقيقة

ابتكر شاب فلسطيني من قطاع غزة طريقة فريدة جديدة لمواجهة الأضرار الناجمة عن احتراق إطارات السيارات القديمة بهدف الحفاظ على البيئة ومن أجل إيجاد فرصة عمل له وذلك من خلال إعادة تدوير تلك الإطارات.

يقول مدين حلس، إن الفكرة جاءت من المجتمع الذي يعيش فيه حيث يتم حرق كميات كبيرة من الإطارات التي تشكل تلوثاً بيئياً كبيراً، فيما يسعى العالم للتقليل منه.