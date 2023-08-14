حرائق هاواي: هل حرائق جزيرة ماوي هي الأسوأ في تاريخ أمريكا؟

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حرائق هاواي: هل حرائق جزيرة ماوي هي الأسوأ في تاريخ أمريكا؟

قبل 17 دقيقة

أدت حرائق الغابات في ماوي، إحدى جزر ولاية هاواي، إلى مقتل العشرات ودمرت الحرائق مدينة لاهاينا التاريخية، في الموجة الأكثر فتكاً في الولايات المتحدة منذ قرن.

وحذر حاكم هاواي، جوش غرين، من أن عدد الضحايا قد يرتفع "بشكل كبير"، مع استمرار عمل الطب الشرعي للتعرف على الضحايا.

ولا يزال المئات في عداد المفقودين، بينما يملأ مئات آخرون ملاجئ المنطقة بعد فرارهم من ألسنة النيران، كما تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للبحث عن الجثث، إذ يتوقع أن يزداد عدد الضحايا والمصابين في واحدة تعد من أسوأ الكوارث الطبيعية التي حدثت في البلاد