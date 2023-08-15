السعودية: هل هناك علاقة بين تعيين سفير للفلسطينيين والتطبيع المحتمل مع إسرائيل؟

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السعودية: هل هناك علاقة بين تعيين سفير للفلسطينيين والتطبيع المحتمل مع إسرائيل؟

قبل 13 دقيقة

استبعدت إسرائيل يوم الأحد إمكانية إقامة مقر دبلوماسي في القدس لأول سفير سعودي لدى الفلسطينيين الذين قالوا إن تعيينه بمثابة تأييد لهدفهم المتمثل في إقامة دولة لهم عاصمتها القدس الشرقية.

وسلم السفير السعودي في الأردن نايف السديري يوم السبت نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة للرياض "لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين" حسبما ذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا).

كما ذكر منشور للسفارة السعودية في عمان على منصات التواصل الاجتماعي إن السديري سيكون "قنصلا عاما في القدس".

وجاءت الخطوة بعدما أعلنت واشنطن إحراز بعض التقدم في جهودها الرامية للتوسط في إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية التي استبعدت في السابق إبرام اتفاق كهذا قبل بحث هدف إقامة دولة للفلسطينيين.