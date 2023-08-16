الذهب الأبيض: هل يمكن أن تصبح زيمبابوي "وادي الليثيوم" الجديد؟

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الذهب الأبيض: هل يمكن أن تصبح زيمبابوي "وادي الليثيوم" الجديد؟

قبل 26 دقيقة

تعني الجهود المبذولة لتطوير المزيد من مصادر الطاقة المتجددة أن هناك طلبا متزايدا على البطاريات - لا سيما في صناعة السيارات، التي تتحول نحو الطاقة الكهربائية.

يعد الليثيوم مكونا رئيسيا للبطاريات، ومن المقرر أن تلعب البلدان الأفريقية دورا كبيرا في سلسلة التوريد الحيوية هذه.

تمتلك زيمبابوي أكبر احتياطي من الليثيوم في إفريقيا وتأمل أن تصبح أكبر مصدري الليثيوم في العالم. في يوليو/ تموز من هذا العام، أكملت شركة تعدين صينية بناء منجم لليثيوم في زيمبابوي بقيمة 300 مليون دولار.