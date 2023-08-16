حقل قانا: هل أصبح لبنان دولة نفطية؟

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حقل قانا: هل أصبح لبنان دولة نفطية؟

قبل 40 دقيقة

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية الأربعاء- وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في الرقعة البحرية رقم 9 جنوب البلاد.

ووقع لبنان في فبراير/شباط 2018، عقدا مع ائتلاف شركات نفطية بقيادة "توتال إنرجيز" الذي يضم شركتي الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" و"قطر للطاقة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع لبنان وإسرائيل وثيقة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في مقر الأمم المتحدة بالناقورة (جنوبي لبنان) بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أميركية.

لكن هل من المبكر أن يفرح اللبنانيون ببدء التنقيب في حقل قانا؟