مالي: لماذا تشهد المنطقة دعماً لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين"؟

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مالي: لماذا تشهد المنطقة دعماً لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين"؟

قبل 10 دقيقة

تنتشر حول مدينة كيدال شمالي مالي مخيمات متفرقة لآلاف النازحين الذين فروا من العنف في إقليم مينيكا شرقي البلاد قرب الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو.

وتشهد تلك المنطقة صراعاً على النفوذ بين تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المبايعة لتنظيم القاعدة.

مراسل بي بي سي الخاص فراس كيلاني قام برحلة خطرة للوصول إلى كيدال وكان الصحفي الأول الذي يرصد هذه المشاهد في مخيم إنتاكوا.

يمكنكم مشاهدة التقرير الخاص عن تعقيدات الأزمة في مالي في ظل رحيل قوات الأمم المتحدة (مينوسما) وتمدد النفوذ الروسي في منطقة الساحل وأيضا صراع التنظيمات الإسلامية المتشددة هنا