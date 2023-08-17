سوريا: الحكومة تضاعف أجور القطاع العام ولكن ترفع أسعار الوقود، فكيف سيتأثر المواطنون؟

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سوريا: الحكومة تضاعف أجور القطاع العام ولكن ترفع أسعار الوقود، فكيف سيتأثر المواطنون؟

قبل 13 دقيقة

أعلنت الحكومة السورية الرفع الكلي للدعم عن البنزين والرفع الجزئي للدعم عن زيت الوقود. وسيرتفع سعر البنزين إلى 8,000 ليرة سورية (0.53 دولار) للتر الواحد من السعر السابق والبالغ 3,000 ليرة، وسيرتفع سعر زيت الوقود إلى 2000 ليرة للتر من أصل 700 ليرة.

تزامن هذا الإعلان مع قرار الزيادة في الرواتب بنسبة 100 في المئة في الرواتب ومعاشات التقاعد الخاصة بموظفي الحكومة والعسكريين والمتعاقدين مع الحكومة - وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021