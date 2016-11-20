Image caption استنكرت المنظمة "استخدام اسمها في خبر عار عن الصحة"

كذبت منظمة الصحة العالمية خبرا نشره أحد المواقع الالكترونية وأعادت صحيفة "الشرق الأوسط" استخدامه في تقرير لها، وتسبب في موجة غضب شعبية ورسمية في العراق.

ونسب الخبر للمنظمة الدولية تحذيرها من تزايد "حالات حمل غير شرعي" في مدينة كربلاء العراقية بالتزامن مع احياء مراسم دينية في المدينة.

و قالت المنظمة الأممية في بيان نشر على موقعها الرسمي إنها "تنفي بشدة" و"تستنكر استخدام اسمها في خبر عار عن الصحة نشر على موقع "أصوات حرة" يدعي أن أحد إعلاميي المنظمة في جنيف صرح بخصوص الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية".

وأضاف البيان "وإذ تدين المنظمة بأشد عبارات الإدانة إقحام اسمها في تقرير مفبرك لا يمت لمبادئها بصلة، فإنها تتحرى حالياً عن مصدر الخبر الخاطئ وقد تلجأ إلى مقاضاة ناشريه".

وقد سارعت صحيفة الشرق الأوسط، الصادرة في لندن عن المجموعة السعودية للابحاث والتسويق، إلى حذف الخبر من موقعها الالكتروني وحذف صورة نسختها الورقية المصورة من الموقع ايضا، ووضع صورة عدد اليوم الفائت بدلها.

كما نشرت لاحقا نص بيان التكذيب الصادر عن المنظمة الأممية، مرفقا بإعلان الاستغناء عن مراسلها في العراق لنشره "معلومات مغلوطة".

Image caption وضعت الصحيفة الخبر الكاذب المنسوب الى منظمة الصحة العالمية عنوانا لتحقيق نشرته

وقالت الصحيفة "إنها تنشر هذا النفي لتصحيح المعلومات المغلوطة التي تضمنها، كما تعلن أنه تم ايقاف التعامل مع محرر الصحيفة في بغداد الذي تسبب بنشر التقرير، وتؤكد أنها تلتزم بالمعايير المهنية الأخلاقية والدقة والموضوعية".

ولم تشر الصحيفة في نفيها إلى الموقع الذي تقول منظمة الصحة أنه نسب الخبر الملفق اليها.

وكانت الصحيفة استخدمت التصريح المذكور وضمنته في سياق تحقيق نشرته عن إحياء مراسم "زيارة الأربعين" في مدينة كربلاء، حيث يتوجه مئات الآلاف من الزوار الشيعة من العراق ودول أخرى الى مرقد الإمام الحسين بن علي.

ووضعت الصحيفة عبارة "تحذير أممي من حالات الحمل غير الشرعي" في كربلاء عنوانا لتقريرها الذي يتحدث عما تقول الصحيفة إنها مشاركة "ثلاثة ملايين زائر بينهم مليونا إيراني يرافقهم عناصر الباسيج" (الحرس الثوري الإيراني)، في مراسم احياء أربعينية الأمام الحسين في كربلاء غدا".

غضب

وندد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بما نشرته الصحيفة وقال إنه يمثل "اساءة للشعب العراقي".

وقال بيان صدر عن مكتب العبادي إن التقرير الملفق الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط "يشكل اساءة للشعب العراقي الغيور الذي يقاتل ويضحي بخيرة ابنائه دفاعا عن الارض والشرف والكرامة"

وطالب رئيس الوزراء العراقي "الصحيفة والجهة المالكة لها بتقديم اعتذار للشعب العراقي على التقرير السيئ الملفق الذي كذبته منظمة الصحة العالمية" مشددا على أن "العراق يحتفظ بحقه في مقاضاة الصحيفة المذكورة وفق الاصول والقوانين المعمول بها".

Image caption نشرت منظمة الصحة العالمية بيان التكذيب على موقعها الالكتروني

وقد اثار تحقيق الصحيفة غضبا كبيرا في الشارع العراقي، انعكس في الاف المشاركات والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي اتهمت الصحيفة بإهانة العراقيين والتطاول على شرف العراقيات.

كما نشر العديد من المواقع الاخبارية العراقية تعليقات وكلمات غاضبة ضد تقرير الصحيفة.

ونقل عدد من وسائل الإعلام العراقية تعليقا لرجل الدين الشيعي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نشر على موقعه الرسمي وصف فيه تقرير الصحيفة بأنه "تعد وقح على ملايين الناس" وأضاف "ومعه لابد لها من الاعتذار والا سنطالب باغلاق المكتب بطرقنا المعهودة".

ودعا الصدر الحكومة العراقية الى التعامل مع ما سماه هذه "الجريمة" بحزم، واصفا إياها بأنها تقع "ضمن السياسات الطائفية القذرة" داعيا الحكومة السعودية أيضا الى "التعامل معها بحزم".