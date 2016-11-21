مقتل 20 ليبيا في اشتباكات بسبب "تحرش قرد"

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لقي 20 شخصا على الاقل مصرعهم في اشتباكات استمرت عدة أيام في سبها جنوب ليبيا بعدما تسبب قرد في مواجهات مسلحة بين أبناء قبيلتين في المنطقة حسب ما أكدت مصادر طبية.

وحسب شهود فإن القرد الذي يمتلكه أحد أبناء قبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي قام بنزع الحجاب عن بعض التلميذات من قبيلة أولاد سليمان أثناء مرورهن في الشارع التجاري في قلب المدينة كما يبدو أنه عض إحداهن.

وقام بعض أبناء قبيلة اولاد سليمان بالهجوم على الموقع للرد على ما اعتبروه "إهانة" لهم فقتلوا 3 أشخاص بالإضافة إلى القرد.

وفي أعقاب ذلك توسعت الاشتباكات بين القبيلتين واستخدمت فيها الدبابات والصواريخ ومقذوفات الهاون علاوة على أسلحة ثقيلة أخرى.

ويبدو أن عدد الضحايا الفعلي أكثر من 20 قتيلا حيث أن هذا العدد هو الذي تم الإبلاغ من ضحايا قبيلة أولاد سليمان فقط.

ومن المعروف أن العلاقات بين ابناء القبيلتين تشوبها شوائب عدة ويسودها التوتر في الأعوام القليلة الماضية.

وتعد سبها مركزا لتهريب المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا كما تجرى خلالها عمليات تهريب واسعة للأسلحة.

ونجحت الوساطات القبلية التي شارك فيها عشرات من شيوخ قبائل جنوب ليبيا في إقناع القبيلتين بهدنة بدأت مساء الأحد.