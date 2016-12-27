شخصيات رحلت عن عالمنا في 2016

شهد عام 2016 وفاة العديد من الشخصيات الشهيرة عالميا، من بينهم مؤلفون وعلماء رائدون ورياضيون وفنانون.

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بطرس بطرس غالي

رحل الدبلوماسي المصري في 16 فبراير/شباط.

كان غالي، وهو أستاذ جامعي وسياسي مصري، قد شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات، في أول يناير/كانون الثاني 1992، وحتى ديسمبر/كانون الأول 1996.

ويعد الراحل أول دبلوماسي عربي يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وخلال توليه المنصب، دعم بشدة دور المنظمة الدولية في الوساطة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، لكن استياء الولايات المتحدة من نهج غالي المستقل حال في النهاية دون نجاحه في تولي أمانة الأمم المتحدة لولاية ثانية في 1996.

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محمد حسنين هيكل

رحل الصحفي المصري الشهير، محمد حسنين هيكل، في 17 فبراير/شباط.

ويُعتبر الكاتب الصحفي المصري، محمد حسنين هيكل، أحد أكثر الصحفيين والسياسيين المؤثرين في مصر.

وعُرف هيكل بقربه الشديد من الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر.

كما نجح خلال رحلته الطويلة في الصحافة في توطيد علاقته ببعض الحكام والملوك والرؤساء، أبرزهم الملك عبد الله أول من حكم الأردن، وأحمد بن بلة، أول رئيس للجزائر بعد استقلالها عام 1962، ومحمد رضا بهلوي آخر ملوك إيران، وآية الله الخميني زعيم الثورة الإيرانية.

نانسي ريغان

توفيت السيدة الأمريكية الأولى نانسي ريغان في كاليفورنيا في السادس من مارس/آذار.

ووُصف زواج نانسي بالرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريغان، الذي دام 52 عاما بأنه أعظم قصة حب في تاريخ الرئاسة الأمريكية.

حسن الترابي

توفي السياسي السوداني في السادس من مارس/آذار.

ويُعتبر الدكتور حسن الترابي من أبرز الشخصيات السياسية السودانية المثيرة للجدل.

كما اعتُبر القوة التي مكنت الرئيس عمر البشير من الوصول إلى سدة الحكم.

ودرس الترابي الحقوق في جامعة الخرطوم، وحصل على دكتوراه من جامعة السوربون في باريس عام 1964. وأتقن أربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.

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يوهان كرويف

رحل أسطورة الرياضة الهولندي، يوهان كروف، في 24 مارس/آذار.

وفاز كرويف بالكرة الذهبية ثلاث مرات.

وارتبط اسم كرويف بما يُوصف "بكرة القدم الشاملة" أو "الكرة الشاملة"، وهو مفهوم يطلق على نظرية تكتيكية تنص على أن أي لاعب في الملعب (باستثناء حارس المرمى) يستطيع إشغال مركز لاعب آخر من نفس الفريق.

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زهاء حديد

رحلت المعمارية البريطانية، عراقية الأصل، زهاء حديد، في 31 مارس/آذار.

وكانت حديد أول امرأة تفوز بجائزة المعهد الملكي البريطاني للعمارة اعترافا منه بتفرد أعمالها.

وصممت حديد العديد من المباني في أنحاء شتى من العالم، من هونغ كونغ إلى ألمانيا إلى أذربيجان.

ومن آخر تصاميمها أحد الملاعب التي تستضيف بطولة كأس العالم في قطر عام 2022.

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محمد عبد العزيز

رحل زعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، في 31 مايو/آيار.

وكان عبد العزيز أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، وتولى منصب أمينها العام منذ عام 1976.

وفي عام 1975، سيطرت المملكة المغربية على الصحراء الغربية، لكن جبهة البوليساريو، التي قادها عبد العزيز آنذاك، أعلنت تمردا مسلحا مطالبا باستقلال المنطقة.

ونُصب عبد العزيز منذ عام 1980 رئيسا لـ "الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية" التي أعلنتها الجبهة على أجزاء من الصحراء الغربية.

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محمد علي

رحل الرياضي الشهير في الثالث من يونيو/حزيران.

وتُوج علي بلقب بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ويعد أحد أعظم الشخصيات الرياضية في العالم.

وفاز علي، واسمه الحقيقي خيسوس مارسيلوس كلاي، بالميدالية الذهبية للملاكمة في الوزن الثقيل في أولمبياد روما عام 1960.

ولُقب بالملاكم "الأعظم"، وهو لقب أطلقه هو على نفسه بعد أن هزم سوني ليستون عام 1964، ليفوز بأول لقب عالمي له، ثم أصبح أول ملاكم ينال لقب بطل العالم في الوزن الثقيل ثلاث مرات منفصلة.

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أحمد زويل

رحل العالم المصري أحمد زويل في الثاني من أغسطس/آب.

وحصل العالم المصري زويل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 عن أبحاثه في مجال "كيمياء الفيمتو"، ليصبح أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء.

وبعد إتمام درجة البكالوريوس في العلوم بمصر، انتقل زويل إلى الولايات المتحدة، وحصل هناك على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا، ثم انتقل إلى العمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك).

وفي عام 2009، عُين الراحل عضوا بالمجلس الاستشاري للرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، عين كأول مبعوث علمي للولايات المتحدة إلى دول الشرق الأوسط.

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شمعون بيريس

رحل الرئيس الإسرائيلي الأسبق، شمعون بيريس، في 28 سبتمبر/أيلول.

وشغل بيريس، قبل توليه رئاسة دولة إسرائيل، مناصب عدة خلال سبعة عقود، شملت منصب رئاسة الحكومة ثلاث مرات. كما عمل وزيرا للخارجية والمالية في حكومات متعاقبة.

وفي عام 1994، مُنح جائزة نوبل للسلام مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الراحل إسحق رابين، عقب توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي عام 1947، عينه رئيس الوزراء المؤسس لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، في منصب المسؤولية عن الأفراد وصفقات الأسلحة في الميليشيات الصهيونية التي عُرفت باسم "الهاغاناه"، وكانت نواة الجيش الإسرائيلي. وأسس لاحقا منشأة نووية سرية في ديمونة.

يوسف العاني

توفي الفنان المسرحي العراقي يوسف العاني في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.

ويُعد العاني أحد أبرز فناني المسرح والسينما في العراق منذ أربعينيات القرن الماضي.

واشتهر العاني ممثلا في عدد من أشهر الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية العراقية، من بينها فيلم "سعيد أفندي" عام 1957، ومسرحيات مثل "النخلة والجيران" عام 1968.

وكان الراحل متعدد المواهب، إذ مارس التمثيل والتأليف المسرحي والكتابة النقدية.

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بوميبول أدولياديج

رحل ملك تايلند، بوميبول أدولياديج، في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وظل أدولياديج على عرشه قرابة 70 عاما.

ولد الملك في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتولى العرش في التاسع من يونيو/حزيران 1946 بعد وفاة أخيه أناندا ماهيدول.

وكان يُنظر إلى بوميبول أدولياديج باعتباره عنصر استقرارٍ في البلد الذي عانى موجات اضطراب سياسي ومحاولات انقلاب.

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الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

رحل أمير قطر الأسبق، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتولى الحكم في دولة قطر الخليجية في عام 1972، وذلك بعد عام من الاستقلال عن بريطانيا.

ودام حكمه حتى عام 1995، حين عزله ابنه، الشيخ حمد، من منصبه أثناء قضاءه عطلة في سويسرا.

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محمود عبدالعزيز

توفي الممثل المصري محمود عبدالعزيز في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقدم الممثل الراحل أكثر من 80 فيلما سينمائيا من أبرزها "وضاع العمر يا ولدى"، "العار"، "العذراء والشعر الأبيض"، "تزوير في أوراق رسمية"، "الشقة من حق الزوجة"، "الكيف"، "الكيت كات".

كما قدم أدوارا في عدد من المسلسلات التلفزيونية أبرزها مسلسل "رأفت الهجان" وجسد خلاله شخصية من ملف المخابرات المصرية.

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فيدل كاسترو

رحل زعيم الثورة الكوبية، فيدل كاسترو، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

حكم فيدل كاسترو البلاد عبر نظام الحزب الواحد لنحو 50 عاما، قبل أن يسلم السلطة لشقيقه راؤول.

وكان كاسترو الزعيم الذي احتفظ بالسلطة للفترة الأطول في نظام جمهوري، إذ تعاقب عشرة رؤساء على حكم الولايات المتحدة خلال فترة توليه السلطة.

وأثناء الحرب الباردة، ظل كاسترو، الذي اختير رئيسا عام 1976، شوكة في خاصرة الولايات المتحدة.

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زبيدة ثروت

توفيت الممثلة المصرية زبيدة ثروت في 13 ديسمبر/كانون الأول، عن 76 عاما.

واشتهرت ثروت ببطولة عدد من الافلام ذات الصبغة الرومانسية منذ أواخر الخمسينيات، إلى جانب عدد من أبرز نجوم السينما المصرية. ومن أهم أعمالها أفلام "زمان يا حب"، و"في بيتنا رجل"، و"عاشت للحب" و"شمس لا تغيب".

عرفت ثروت بلون عينيها المميز الذي جعل البعض يطلق عليها لقب "قطة السينما المصرية" أو "صاحبة أجمل عينين".

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أحمد راتب

توفي الممثل المصري أحمد راتب في 14 ديسمبر/كانون الأول عن 67 عاما.

وقدّم راتب عشرات الأدوار المسرحية والسينمائية والتلفزيونية. وشارك في أكثر من 60 فيلما.

ومن أشهر أعماله أفلام "واحدة بواحدة" و"الحب فوق هضبة الهرم" و"الإرهاب والكباب" و"بخيت وعديلة" و"عمارة يعقوبيان"، ومسرحيات "سُك على بناتك" مع الفنان فؤاد المهندس و"الزعيم" مع الفنان عادل إمام. كما شارك في العديد من المسلسلات، أبرزها "رأفت الهجان" و"المال والبنون" و"السيرة الهلالية" و"هند والدكتور نعمان" و"أنا قلبي دليلي".