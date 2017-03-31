السعودية: "الوافدون المخالفون لنظام الاقامة يمكنهم أن يغادروا دون عقوبة أو غرامة"

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بدأ في المملكة العربية السعودية سريان قانون يقضي بالسماح للوافدين المخالفين لنظام الإقامة في البلاد بالمغادرة دون تعرضهم لعقوبات أو دفعهم أي غرامات.

ومن المتوقع أن يستغل مئات الآلاف من الوافدين المخالفين في المملكة هذه المهلة الممنوحة من الحكومة والمحددة في ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد دون التعرض لعقوبات.

وتجتذب المملكة العاملين والوافدين من الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، كما أن بعض الوافدين بتأشيرات للعمرة أو الحج يبقون في المملكة بحثا عن العمل بعد انتهاء مدة تأشيراتهم.

وكانت المملكة قد أصدرت عفوا مشابها قبل عدة أعوام، إذ أشارت الإحصاءات وقتها إلى أن هناك ما يزيد على مليونين ونصف مليون مقيم بشكل مخالف للقوانين في المملكة.

ويعتقد مراقبون أن عدد المقيمين المخالفين في البلاد يتعدى ثلاثة ملايين شخص في الوقت الحالي.