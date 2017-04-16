أكثر من 100 قتيل ضحية تفجير حافلات الفوعة وكفريا

ارتفع عدد قتلى التفجير الدموي الذي استهدف حافلات تقل نازحين من قريتي كفريا والفوعة كانوا في طريقهم إلى حلب إلى أكثر من مئة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

وقال مسعفون في الدفاع المدني السوري إنهم نقلوا نحو 100 جثمان من موقع التفجير الذي ضرب حافلات تقل سكانا شيعة بينما كانوا في انتظار العبور من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية في اتفاق إجلاء بين الجانبين المتناحرين.

وقال المرصد، و مقره بريطانيا، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا.