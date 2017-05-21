كيف يرى السعوديون زيارة ترامب؟

مصدر الصورة AFP Image caption أظهرت السعودية اهتماما رسميا بالغا بزيارة ترامب

على عكس النبرة المتفائلة التي بدت في تصريحات المسؤولين السعوديين بشأن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، عبّر الكثير من مستخدمي موقع تويتر من العرب عن شكوكهم حيالها.

وتصدر هاشتاغ #بنت_ترامب مساء السبت قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا على مستوى العالم عبر تويتر.

وتفاعل الكثير من مستخدمي تويتر بسخرية من خلال إعادة نشر تصريحات سلبية قالها الرئيس الأمريكي من قبل عن الإسلام والمسلمين.

"اكفنا شره"

تداول مستخدمو تويتر صورة لتغريدة كتبها رجل الدين السعودي سعد بن غنيم (نُشرت في مايو/أيار قبل أن تحذف لاحقا). وجاء في التغريدة: "اللهم إن ترامب عبد من عبيدك ناصيته بيدك وأمره إليك فسخره من حيث أراد أو لم يرد لما فيه خير المسلمين ورفع الظلم عنهم واكفنا شره واهده إليك".

وقال بن غنيم لصحيفة "سبق" الإلكترونية إنه كتب التغريدة "بعد تصريحات إيجابية من الرئيس الأمريكي ترامب تجاه بلادنا على إثر زيارة ناجحة" لولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

وأضاف أن التغريدة تضمنت دعوة بأن يحفظ الله المسلمين من "شره (ترامب)".

وانتشرت صور معدلة لترامب على تويتر، نشرها في البداية المستخدم @mazn1161 بعد أن تم التلاعب فيها ليظهر للرئيس الأمريكي لحية كثيفة كالتي يطلقها رجال الدين السعوديون.

ونشرت الصورة إلى جوار صورتين أصغر حجما؛ إحداها لبن غنيم، والأخرى لترامب وسط نساء ترتدين ملابس تكشف معظم أجسادهن.

مصدر الصورة @MAZN1161 Image caption صورة نشرت للسخرية من ترامب

وكُتب فوق الصور الثلاثة: "داعية سعودي يفتى: ترامب مبعوث الله، وطاعته من طاعة الله".

وعلق المستخدم @mazn1161 إلى جانب الصورة قائلا: "قريبا، خطبة الأحد للسيد العلامة ترامب."

الصراع اليمني

وجرى تداول رسم كاريكاتير 71 مرة يظهر فيه ترامب والقادة السعوديون في قلب الصراع اليمني.

مصدر الصورة @753_YAMEN_73

وظهر في الرسم ملك السعودية وابنه، ورئيس اليمن عبد ربه منصور هادي يرحبون بخضوع بالرئيس ترامب فور خروجه من طائرته. وعلى أحد جانبي السجادة الحمراء قتلى يمنيين، بينما على الجانب الآخر رجل يركع امرأة ترتدي نقابا على ركبتيها وفي يده سيف فيما يبدو أنه مقدم على قطع رأسها.

ونشر الكاريكاتير المستخدم @753_yamen_87 على تويتر، وأرفق معها تعليقا: "بعد ان قام #ترامب بمنع مواطنين عرب مسلمين من7دول عربية دخول #امريكا المهلكة العربية #السعودية ترد بجمع 17زعيم مسلم لإستقباله. زمن الانحطاط".

ونشر المستخدم @1Shmia صورة معالجة يبدو فيها ترامب وكأنه ينهر الملك سلمان وولده ولي ولي العهد محمد بن سلمان اللذان يظهران في صور أصغر حجما.

وجاء في التعليق المصاحب للصورة: " لا تملكون غير المال، ولا وجود لكم بدوننا، لماذا لا تدفعون لنا."

واستغل بعض مستخدمو تويتر زيارة الرئيس الأمريكي لإثارة قضية الطالب السعودي خالد الدوسري المحكوم عليه بالإعدام في بتهمة محاولة تفجير أهداف في الولايات المتحدة.

ونشر حساب @5haledaldosari على تويتر، الذي يصف نفسه بأنه الحساب الرسمي لحملة خالد الدوسري، صورة لترامب والملك سلمان مع تعليق جاء فيه: "ابن لك يا وطن غيب في غياهب السجون أما آن أن تنتصر له".

ودعت التغريدة المستخدمين على تويتر إلى التفاعل على هاشتاغ #القمه_مطلب_لحريه_خالد الذي ظهر لأول مرة في 18 مايو/ أيار ونُشر 790 مرة.

في المقابل، رأى بعض المستخدمين زيارة ترامب مدعاة للفخر، من بينهم المستخدم @alsuiadi الذي نشر تغريدة قال فيها: "العالم بأسره عينه على الرياض يرقب أحداثه ويتطلع إلى نتائج اجتماع القمةالثنائيةمستشرفين مستقبلا زاهرا."