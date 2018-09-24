أهم الهجمات والتفجيرات التي شهدتها إيران منذ 1979

مصدر الصورة Reuters Image caption نشرت ايران عددا كبيرا من الجنود وقوات الامن في طهران بعد الهجوم على البرلمان

شهدت إيران منذ الإطاحة بحكم الشاه عام 1979 أعمال عنف وإغتيالات وكانت في البداية عبارة عن صراع بين القوى التي شاركت في الثورة على الشاه حتى تمكن زعيم الثورة آية الله الخميني من القضاء على منافسيه في نهاية المطاف، ولم يبق من هذه القوى في الوقت الراهن سوى منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة التي تنشط في الخارج فقط.

أما الجماعات التي ما زالت تحمل السلاح ضد الحكومة الايرانية وتقوم بعمليات في الداخل حاليا، فهي في معظمها جماعات كردية تنشط في المنطقة الكردية الواقعة على الحدود مع العراق وتركيا وتشن هجمات على أهداف عسكرية وحكومية وتخوض مواجهات مع قوات الأمن الايرانية من وقت إلى آخر.

كما شنت جماعة "جند الله" السنية التي تنشط في اقليم بلوشستان الواقع شرقي إيران على الحدود مع باكستان منذ عام 2000 هجمات دامية على أهداف مدنية وعسكرية بينها هجمات انتحارية أودت بحياة العشرات من مدنيين وعسكريين.

وانضم عدد من الايرانيين إلى صفوف ما يعرف بتنظيم "الدولة الاسلامية" أشهرهم "أبو عائشة الكردي" الذي قتل قرب "مخمور" في كردستان العراق اوساط 2016 وتبنت الجماعة عددا من الهجمات في إيران.

مصدر الصورة AFP Image caption تمكن المهاجمون من اختراق الإجراءات الأمنية والوصول إلى مركز العرض العسكري

ومن أشهر التفجيرات والهجمات التي شهدتها إيران منذ انتصار الثورة:

في 28 يونيو/حزيران 1981 قتل آية الله محمد حسين بهشتي رئيس السلطة القضائية الأسبق و72 شخصية قيادية اثر تفجير استهدف مقر الحزب الجمهوري الاسلامي في طهران أثناء انعقاد اجتماع للقيادة الايرانية وكان من بين القتلى وزراء الصحة، والنقل، والاتصالات، والطاقة بالاضافة إلى سبعة عشر نائبا في مجلس الشورى، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

في 30 اغسطس /آب 1981 قتل رئيس الجمهورية محمد علي رجائي بعد أقل من شهر من توليه منصبه ومحمد جواد باهنر، رئيس الوزراء اثر انفجار قنبلة زرعت في مكتب رئيس الوزراء. واتهمت السلطات الإيرانية منظمة مجاهدي خلق المعارضة بالوقوف وراء العملية.

20 حزيران /يونيو 1994 تفجير ضريح الإمام رضا في مدينة مشهد وأودى بحياة 25 شخصاً على الأقل واتهمت الحكومة الإيرانية منظمة مجاهدي خلق بالمسؤولية عنه.

12 يونيو/ حزيران 2005 سلسلة انفجارات في منطقة الأهواز ذات الغالبية العربية تودي بحياة 9 اشخصا.

24 يناير/ كانون الثاني انفجار في مصرف ومبنى حكومي في الأهواز والحصيلة مقتل 8 اشخاص.

14 فبراير/شباط 2007 هجوم بسيارة مفخخة ضد حافلة للحرس الثوري الايراني في مدينة زاهدان وأدى إلى مقتل 11 شخصاً واصابة 31 وقالت إيران إن منظمة "جند الله" السنية التي تنشط في محافظة بلوشستان الايراينة هي المسؤولة عنه.

12 ابريل /نيسان 2008 إنفجار في مسجد "الحسين سيد الشهداء" بمدينة شيراز أثناء الصلاة وأدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 200 وتبنت الهجوم منظمة شبه مجهولة تطلق على نفسها "جنود الجمعية الملكية الايرانية".

18 اكتوبر/تشرين الاول 2009 مقتل 29 شخصا بينهم ضابط كبير في الحرس الثوري في هجوم انتحاري في محافظة سيستان بلوشستان غربي البلاد أثناء لقاء مسؤولين من الحرس بوجهاء في المحافظة.

15 دسمبر/ كانون الأول 2010 تبنت حركة "جند الله" البلوشية هجوما انتحاريا في يوم عاشوراء قتل فيه 34 شخصا واصيب 80.

وفي 15 يوليو/تموز 2010 هجومان انتحاريان على مساجد في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان بلوشستان يوديان بحياة 28 شخصا إلى جانب 250 جريحاً.

مصدر الصورة Getty Images Image caption فجرت امرأة حزاما ناسفا داخل باحة ضريح الخميني

السلطات الايرانية تشنق زعيم جماعة "جند الله"