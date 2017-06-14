الأمم المتحدة "قلقة من تأثير المقاطعة الخليجية على المواطن في قطر"

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption إجراءات المقاطعة تؤثر على حياة المواطنين

حذر زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من اثر المقاطعة الخليجية لقطر على المواطنين العاديين.

وقال في بيان أصدره "من الواضح أن الإجراءات التي اتخذت عميقة وبعيدة الأثر".

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بشكل مفاجئ مع قطر يوم 5 يونيو/حزيران، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وصنفت تلك الدول، عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بقطر، على أنهم إرهابيون، ووضعت 12 كيانا على قائمة بالمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

وحذر زيد من أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل كبير على حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم ينتمون إلى إحدى الدول الداخلة في الجدل.

أضاف قائلا "وصلتني تقارير عن أن بعض الأفراد قد طلب منهم مغادرة البلد الذي يقيمون فيه، أو طلب منهم العودة إلى بلدهم".

وحذر من أن هذه الإجراءات ستطال المرتبطين بزواج مختلط وأصحاب المصالح التجارية والطلاب.

وعبر زيد عن قلقه من إعلان الإمارات والبحرين نيتها سجن أو تغريم كل من يعبر عن تعاطفه مع قطر أو يعارض إجراءات حكومته.

وقال إن هذا انتهاك واضح لحرية التعبير.

وحث زيد الدول المتنازعة على حل نزاعهم من خلال الحوار وأن يتجنبوا اي إجراء من شأنه أن يؤثر على رخاء أو صحة أو عمل المواطنين.