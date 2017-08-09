مقتل 4 رجال شرطة مصريين في هجوم مسلح بشمال سيناء

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قُتل أربعة من رجال الشرطة المصرية إثر استهدافهم على يد مسلحين مجهولين بمدينة العريش في شمال سيناء.

وقال مصدر أمني بشمال سيناء إن مسلحين أوقفوا سيارة تقل أربعة أفراد شرطة، وفتحوا عليهم النار خلال سيرهم في دورية أمنية على طريق العريش القنطرة، على بُعد أربعين كيلومترا غرب مدينة العريش.

وينفذ المسلحون هجمات تستهدف حواجز أمنية، ورجال أمن وجيش في محافظة شمال سيناء.

وتواصل طائرات عسكرية مصرية تنفيذ غارات جوية على أهداف تابعة لمسلحين في مناطق بمدينتي العريش والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

كما تشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم الدولة مسؤوليتهم عن كثير منها.