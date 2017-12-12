ليبرمان يصف نوابا عربا في الكنيست بأنهم "مجرمو حرب"

مصدر الصورة Reuters Image caption طالب ليبرمان اليهود بمقاطعة وادي عارة

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، نوابا عربا في البرلمان (الكنيست) بأنهم "مجرمو حرب".

جاء ذلك خلال نقاش في الكنيست بثه التلفزيون بشأن اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية تقدمت به القائمة المشتركة للنواب العرب.

وجاءت تصريحات ليبرمان بعد يوم من دعوته اليهود الإسرائيليين لمقطاعة التجار العرب في وداي عارة.

وقالت النائبة حنين الزعبي التي تقدمت بالمبادرة نيابة عن القائمة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه "مجرم حرب".

وأضافت الزعبي "الاحتلال قائم على الأعمال الحربية والعنف، وهو غير شرعي" .

ورد ليبرمان قائلا "كل أعضاء القائمة المشتركة مجرمو حرب".

وتضم القائمة المشتركة 12 نائبا عربيا ونائبا يهوديا.

ووجه ليبرمان حديثه لأعضاء القائمة قائلا "تستغلون نقاط ضعف الديمقراطية لتدميرنا من الداخل، ليست لدي أوهام. أنتم هنا نتيجة خطأ، وسيأتي اليوم الذي لن تكونوا فيه هنا".

يذكر أن ليبرمان يروج لفكرة تبادل الأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين بحيث تحتفظ إسرائيل بالمستوطنات مقابل حصول الفلسطينيين على أراض من داخل إسرائيل بسكانها العرب.

كذلك يطالب بأن يربط منح الجنسية الإسرائيلية للعرب بأدائهم قسم الولاء للدولة اليهودية.

وكان عشرات المتظاهرين من العرب في إسرائيل قد تظاهروا بالقرب من مفرق وادي عارة وقذفوا حافلة بالحجارة فتحطم زجاجها، احتجاجا على اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعلى إثر ذلك طالب ليبرمان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي بفرض عقوبات جماعية، وقال "من يتظاهرون حاملين رايات حماس وحزب الله ومنظمة التحرير الفلسطينية ليسوا جزءا من دولة إسرائيل".

ودعا المواطنين الإسرائيليين لمقاطعة وادي عارة، وقال "إن على اليهود الإسرائيليين أن يجعلوهم يحسون أنهم غير مرغوب بهم هنا".