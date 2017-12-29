التحالف بقيادة السعودية ينتقد بيانا أمميا يصف الحوثيين بـ"سلطة الأمر الواقع"

29 ديسمبر/ كانون الأول 2017

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انتقد التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن بيان الأمم المتحدة الذي وصف الحوثيين بأنهم "السلطة الفعلية" في اليمن.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا للمتحدث اتهم فيه منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك بالانحياز للحوثيين "في خرق لقرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي من خلال ترديده لما يتداول في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للحوثيين".

وكان ماكغولدريك قد انتقد كل الأطراف في الصراع في اليمن ومن بينهم التحالف الذي تقوده السعودية لعدم "احترام حياة البشر".

وطالب ماكغولدريك أطراف الصراع بحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في بيان إن 109 أشخاص من المدنيين قتلوا في غارات شنها التحالف بقيادة السعودية على أهداف في اليمن خلال العشرة أيام الماضية.

واعتبر التحالف أن بيان الأمم المتحدة "يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها المنظمة الدولية ويطعن في مصداقيتها".

وقتل 10 آلاف شخص على الأقل جراء الصراع في اليمن وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

كما أدى الصراع إلى أزمة إنسانية كبيرة إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.