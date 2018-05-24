من هو نبيه بري الذي يرأس برلمان لبنان للمرة السابعة على التوالي؟

24 مايو/ أيار 2018 آخر تحديث قبل 58 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نبيه بري يتولى المنصب منذ 1992

انتُخب السياسي اللبناني المخضرم نبيه بري رئيسا للبرلمان للمرة السابعة على التوالي، ليصبح ابن الرابعة والثمانين عاماً واحداً من أكبر روؤساء البرلمانات في العالم عمراً. وفاز بري، زعيم حركة أمل الشيعية، بجولة التصويت الأولى، حيث نال تأييد 65 نائبا من نواب البرلمان المؤلف من 128 عضوا.

وكان بري المرشح الوحيد لهذا المنصب كونه من حصة الطائفة الشيعية، بينما رئاسة الجمهورية من حصة المسيحيين الموارنة ورئاسة الحكومة للسنة. وأظهرت نتائج الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من مايو/أيار احتفاظ حزب الله وحليفته حركة أمل بكامل المقاعد المخصّصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) في البلاد، بينما خسر حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدّة.

أفريقي المولد

ولد بري عام في 28 يناير/كانون الثاني 1938 في مدينة فريتاون، عاصمة سيراليون. ووالده مصطفى بري كان أحد وجهاء بلدة تبنين الجنوبية.

تلقى علومه الابتدائية والمتوسطة والثانوية متنقلا بين مدارس تبنين وبنت جبيل وصور والمقاصد والحكمة في بيروت.

حصل على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1963 ثم أكمل دراساته العليا في الحقوق في جامعة السوربون في باريس.

خلال دراسته الجامعية في لبنان أصبح رئيسا للاتحاد الوطني للطلبة في الجامعة اللبنانية. وبعد أن أنهى فترة التدريب في مجال المحاماة، بدأ حياته المهنية.

على الصعيد السياسي كان بري يحمل أفكارا قومية ونشط في صفوف حزب البعث في أوائل الستينيات من القرن الماضي. وفي أواسط الستينات تعرف بري على الإمام السيد موسى الصدر وتأثر بأفكاره ونشأت بينهما علاقة قوية حتى بات واحدا من المقربين جدا إلى الصدر وأحد أبرز مساعديه.

أمل

لم يلعب بري دورا كبيرا في حركة "المحرومين" التي أسسها الصدر والتي تلاشت مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. وتحول الصدر إلى رمز للطائفة الشيعية بعد اختفاء أثره خلال زيارة له إلى ليبيا عام 1978 مع اثنين من مساعديه. وعادت الحياة إلى حركة المحرومين التي حملت بعد ذلك اسم "أمل" وخلال هذه المرحلة لمع نجم بري وأصبحت الحركة جزءا من الحركة الوطنية المسلحة التي كانت تضم منظمة التحرير والقوى اليسارية اللبنانية في مواجهة حزبي الكتائب والقوات اللبنانية خلال السنوات الأولى من الحرب الاهلية.

صدر الصورة، MAHMOUD ZAYYAT التعليق على الصورة، تراجع نفوذ حركة أمل مع صعود نفوذ وقوة حزب الله

بعد استقالة حسين الحسيني من قيادة حركة أمل، تولى بري قيادتها في أبريل/نيسان 1980، وقد تلى ذلك استقالة معظم الأعضاء السابقين بالحركة. وقاد بري حركة أمل خلال القتال العنيف الذي اندلع أثناء الحرب الأهلية اللبنانية.

وفي 1984 شارك في حكومة الوحدة الوطنية كوزير لإعادة إعمار الجنوب، ولاحقاً عمل وزيراً للعدل ثم وزيراً للموارد الكهربائية والمائية في حكومة رشيد كرامي.

اندلعت مواجهات عسكرية بين أنصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط واليسار اللبناني من جهة، وقوات أمل من جهة أخرى في بيروت الغربية عام 1987. وبعدها بعام، حدث الصدام الذي كان متوقعا بين أمل وحزب الله الذي كان حديث الولادة آنذاك، واستمرت المواجهات بين الطرفين لمدة شهرين.