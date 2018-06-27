تتويج الملك تشارلز: ما قصة دفن جدة ملك بريطانيا في مدينة القدس؟

27 يونيو/ حزيران 2018 آخر تحديث قبل 47 دقيقة

صدر الصورة، Hulton Archive التعليق على الصورة، الأميرة ألس، جدة ملك بريطانيا تشارلز اوصت بأن تدفن في القدس

تشهد شوارع العاصمة البريطانية لندن مراسم واحتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت العام الماضي بعد أن أمضت 70 عاما على كرسي العرش.

علاقة ملك بريطانيا الجديد مع العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط لا تقتصر على الأسر الحاكمة والمسؤولين في الدول العربية بل هناك ما يتجاوز ذلك حيث يرقد جثمان جدته من ناحية الأب في جبل الزيتون في مدينة القدس. فمن هي وما قصة دفنها في القدس؟

وكان تشارلز قد قام في عام 2018 بأول زيارة رسمية لأحد افراد العائلة المالكة البريطانية لمدينة القدس حيث تفقد قبر جدته الكبرى الأميرة ألِس في جبل الزيتون.

من هي؟

هي الأميرة ألِس باتنبيرغ التي منحها متحف ياد فاشيم الاسرائيلي المخصص لضحايا الحرقة اليهودية (الهولوكوست)، لقب (المرأة الصالحة) وهو لقب يمنح لغير اليهود الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

ولدت ألِس عام 1885 في قلعة ويندسور جنوب غربي لندن، وهي ابنة الأمير لودفيك (الألماني) والأميرة فيكتوريا وكانت تعاني من الصمم منذ الولادة.

تعلمت قرأة الشفاه باللغات الألمانية والانجليزية وفيما بعد اليونانية والفرنسية. وعاشت معظم طفولتها بين ألمانيا وانجلترا ومالطا التي كانت مقر الوحدة العسكرية التي كان والدها ضابطا فيها.

وتمت اسرتها بصلة قرابة إلى قياصرة روسيا حيث كانت عمتها ألكسندرا فيودوروفا زوجة القيصر ألكسندر. وكانت الأسرتان تمضيان العطلات سوية في دارمشتادت بألمانيا.

خلال الاحتفال الذي اقيم في 1902 بمناسبة تولي خالها الملك إدوراد السابع عرش بريطانيا قابلت ألِس أمير اليونان والدنمارك أندرياس وارتبطا بعلاقة حب تتوجت بالزواج عام 1903. استقر الزوجان في أحد أجنحة القصر الملكي في اليونان وأنجبا خمسة أبناء أصغرهم الأمير فيليب، والد ملك بريطانيا الحالي وتوفي عام 2021.

انفصلت ألِس عن زوجها في ثلاثينيات القرن الماضي بسبب المتاعب الصحية التي كانت تعاني منها. وعاشت خلال الحرب العالمية الثانية في العاصمة اليونانية أثينا بعكس معظم أفراد العائلة المالكة اليونانية الذين اختاروا العيش في المنفى بجنوب أفريقيا عندما كانت ألمانيا على وشك اجتياح اليونان.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طلبت ألس في وصيتها دفنها بجانب عمتها الكسندرا زوجة قيصر روسيا

غرابة

بقاء الأميرة في اليونان كان أمرا محيرا للمراقبين، فقد كان ابنها الأمير فيليب، دوق أدنبرة وزوج ملكة بريطانيا برتبة ضابط في البحرية الملكية البريطانية ويشارك في المعارك ضد البحرية الألمانية هذا من جهة أما على الجهة الاخرى فقد كان صهراها، زوجا اثنيتن من بناتها، الأميران الألمانيان كريستوف وبرتولد يقاتلان على الطرف الأخر ضمن صفوف الجيش الألماني.

خلال الاحتلال الألماني لليونان عملت الأميرة مع الصليب الأحمر فكانت تساعد في اطعام الجياع عن طريق فتح مطابخ متنقلة، وإيواء الأطفال الأيتام.

وقامت في تلك الأثناء بإيواء امرأة يهودية وأثنين من أبنائها كانت أجهزة الأمن الالمانية تبحث عنهم بغية إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال النازية.

أخفت ألِس المرأة اليهودية راشيل كوهين وابنيها في قبو منزلها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

صدر الصورة، Empics التعليق على الصورة، كنيسة ماريا المجدلية في جبل الزيتون في القدس تابعة للكنيسة الارثوذكسية الروسية

وكانت الأسرة المالكة في اليونان على علاقة قديمة بأسرة كوهين وخاصة زوج راشيل، هايماكي الذي كان عضوا في البرلمان اليوناني في وقت من الأوقات.

خطر محدق

مع قرب سيطرة الألمان على اليونان وتعاظم الخطر المحدق باليهود، حاول أربعة من أبناء راشيل الهروب الى مصر بحراً للانضمام إلى الحكومة اليونانية في المنفى، لكن تبين أن الرحلة محفوفة بالمخاطر وتراجعوا عن السفر وكذلك والدتهم راشيل وابنتها اللتين كانتا تنويان اللحاق بهم فيما بعد هناك.

فعلمت ألِس بالخطر الذي يواجه أسرة كوهين فعرضت على راشيل وابنتها الاختباء في منزلها فانضم اليهما لاحقا أحد الأبناء الذين فشلوا في الفرار إلى مصر.

وبقيت الأم وابنها وابنتها متوارين عند الأميرة حتى إنتهاء الحرب العالمية الثانية وتحرير اليونان من الاحتلال النازي.

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، تشارلز عندما كان ولياً للعهد زار قبر جدته اكثر من مرة

شكوك

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

وكانت الشرطة الألمانية تشك في أنشطة الأميرة فخضعت للتحقيق من قبل الأمن الألماني لكنها استغلت حالة الصمم وتفادت الإجابة على أسئلة المحققين بحجة عدم فهمها للأسئلة، وفي نهاية الأمر صرفوا النظر عن متابعتها أو ملاحقتها.

بعد انتهاء الحرب انخرطت ألِس في العديد من المنظمات الخيرية وأسست جميعة خاصة بالراهبات اليونانيات الاورثوذكس حملت اسم "أخوات مارتا وماري".

وفي أعقاب الانقلاب العسكري في اليونان عام 1967 غادرت ألِس اليونان بشكل نهائي وانتقلت للعيش في بريطانيا مع ابنها وزوجته ملكة بريطانيا.

توفيت ألِس في المقر الرسمي للأسرة المالكة البريطانية في لندن، قصر باكينغهام، في 5 دسمبر/كانون الأول 1969 عن 84 عاما.

جرى حفظ رفاتها في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور، مقر الملكة الصيفي، وفي عام 1988 تم نقل الرفات إلى كنيسة ماري المجدلية في جبل الزيتون بالقدس ودفنت بجانب عمتها الدوقة اليزابيث فيودوروفا ( زوجة أحد أنجال أخر قياصرة روسيا ) حسب وصيتها.