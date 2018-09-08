طائرات سورية وروسية "تشن أعنف غارات على إدلب منذ أسابيع"

مصدر الصورة AFP Image caption إيران وروسيا رفضتا وقف إطلاق النار في سوريا

أفاد ناشطون سوريون بأن طائرات روسية وسورية شنت غارات جوية، هي الأعنف منذ قرابة شهر على مواقع للمعارضة بمحافظة إدلب.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض 60 غارة، على الأقل، في ثلاث ساعات، قتل فيها تسعة أشخاص بينهم طفلان.

وتأتي هذه الغارات بعد يوم من قمة ثلاثية، التي رفضت فيها روسيا وإيران وقف إطلاق النار، قائلة إنها حريصة على دحر "الإرهابيين" في آخر معاقلهم في سوريا.

وأظهرت القمة تباينا في مواقف تركيا وإيران ورسيا إزاء مصير إدلب، إذ دعت أنقرة إلى هدنة، وحذرت من كارثة إنسانية في حال نفذ الهجوم الواسع المرتقب.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان في إدلب أن طائرات عمودية سورية أطلقت براميل متفجرة على مساكن في ضواحي مدينة خان شيخون، جنوبي إدلب.

وينفي الجيش السوري استعمال البراميل المتفجرة، ولكن محققين تابعين للأمم المتحدة بينوا بالأدلة استعمال هذه البراميل.

وقال عاملون في منظمة الخوذات البيضاء الإغاثية إنهم انتشلوا أربعة جثث، بينها جثة طفل من تحت أنقاض بيت دمرته الطائرات الروسية في بلدة عابدين، قرب خان شيخون، وفقا لوكالة رويترز.

وتقول روسيا إنها تتحاشى المدنيين وتشن غاراتها على مواقع للجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولكن مصادر في المعارضة والسكان يقولون إن أغلب الضحايا في الأيام الأخيرة من المدنيين.

وتتهم المعارضة روسيا وحلفاءها باستهداف المستشفيات ومنظمات الإنقاذ لشل المنطقة وإجبار المسلحين على الاستسلام، مثلما فعلوا في حملات عسكرية سابقة.

سر أهمية إدلب

تعد المحافظة المعقل الأخير لمسلحي من المعارضة وإسلاميين حاربوا ضد القوات الحكومية السورية على مدار أعوام.

ولا تسيطر مجموعة مسلحة واحدة على إدلب، بل يوجد فيها عدد من الفصائل المتنافسة، ومن بينهم تحالف مسلح مرتبط بتنظيم القاعدة.

وتشير التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 30 ألف مسلح في إدلب. لكن أغلبية سكان المحافظة من المدنيين.

وتقول الأمم المتحدة إن المنطقة بها قرابة 2.9 مليون، من بينهم مليون طفل.

وجاء قرابة نصف المدنيين بالمحافظة بعدما نزحوا بسبب المعارك في مناطق أخرى.