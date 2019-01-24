انقلاب السودان: تعرف على تجمع المهنيين السودانيين الذي يدعو لنشر المقاومة السلمية والعصيان المدني

24 يناير/ كانون الثاني 2019 جدّد في قبل ساعة واحدة

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نشر تجمع المهنيين السودانيين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا ومقاطع فيديو توضح ردة الفعل غداة بيان قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، الإثنين، بحل الحكومة ومجلس السيادة وإعلانه حالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، التي تستند عليها الفترة الانتقالية في السوادن.

وأرفق التجمع مع الصور والفيديو تغريدة جاء فيها: "جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري"، وقد ناشد التجمع عبر حسابه على فيسبوك المواطنين بـ "الخروج للشوارع وإغلاقها بالمتاريس ونشر المقاومة السلمية والإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل".

وفي أول رد فعل للتجمع على خطاب البرهان قال: "كما كان متوقعا، جاء بيان البرهان محشوا بالوهم والأكاذيب، ودليلا على انفصال الطاغية عن الواقع، وأنه لم يفهم شيئا من دروس ديسمبر المجيد، قراراته الرعناء ستزيد من ضراوة المقاومة ووحدة الشارع بعدما زالت كل أوهام الشراكة وسقطت ورقة التوت".

وتابع التجمع قائلا: "لقد كتب البرهان نهايته بيده وهو يكتب كلمات هذا البيان، وعليه الآن أن يواجه غضبة شعب حررته ثورة ديسمبر من الخوف، السلطة التي يحلها البرهان هي سلطة شراكة الدم، أما سلطة الجماهير فستقتلع البرهان ومجلسه كعصف مأكول".

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد لعب دورا بارزا في قيادة المظاهرات التي أطاحت بحكم عمر البشير.

ولطالما شككت حكومة البشير في تجمع المهنيين واتهمه بالعمالة للخارج، لكن ذلك لم يمنع عدداً كبيراً من السودانيين من الالتفاف حوله، وتأييد مطالبه بالتغيير.

فما هو "تجمع المهنيين السودانيين"؟

يلتف السودانيون حول تجمع سوداني سري أطلق على نفسه "تجمع المهنيين السودانيين" الذي تأسس عام 2013 بعد الاحتجاجات التي عمت البلاد في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، إلا أن الإعلان الرسمي عنه كان في أغسطس/آب 2018 في ظل تعتيم على أعضائه وهيئاته لأسباب أمنية. كما أن للتجمع أهدافاً واضحة.

ويضم التجمع قطاعات عديدة من مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات.

ما هي أهداف هذا التجمع؟

تكوين تجمع يحظى بالثقة لقيادة المعارضة عوضا عن الأحزاب التقليدية.

إيجاد بديل للنقابات الرسمية التي يسيطر عليها النظام.

إيجاد أداة لتنفيذ العصيان المدني والإضراب كوسيلة سلمية للتغيير السياسي.

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يتكون تجمع المهنيين من 8 تنظيمات أبرزها:

تحالف المحامين الديمقراطيين

شبكة الصحفيين السودانيين

لجنة الأطباء المركزية

لجنة المعلمين السودانيين

أما مطالب التجمع الأساسية التي طرحها في 2019:

التنحي الفوري للبشير دون شروط

تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية لأربع سنوات.

وقف الانتهاكات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وتم الاتفاق عليها وصدرت كوثيقة موقعة في مستهل عام 2019 في الخرطوم.

من هم حلفاء التجمع؟

قوى سياسية معارضة وقعت على الوثيقة وباتت جزءا من تجمع المهنيين وهي:

1- قوى نداء السودان

2-قوى الاجماع الوطني

3-التجمع الاتحادي المعارض.

وقد حرص التجمع على الحفاظ على سرية نشاطه وتحركاته، وكذلك إخفاء معلومات منتسبيه خشية تعرضهم للاعتقال.

في الداخل السوداني لم يتم الإعلان سوى عن الطبيب الشاب محمد ناجي الأصم كأحد الناطقين الرسميين باسم التجمع قبل اعتقاله من قبل السلطات. وكذلك عن الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ الجامعي في الخرطوم