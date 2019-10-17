مصدر الصورة Socialmedia-twitter Image caption هيرو مصطفى تتحدث تسع لغات أخرى إلى جانب الكردية

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هيرو مصطفى، التي تنحدر من أسرة كردية في إقليم كردستان العراق، لتكون سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا، وأدت اليمين الدستورية في حفل أقيم في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وكانت هيرو (مواليد 1973) التي ولدت في أربيل بإقليم كردستان العراق، قد أمضت عامين من طفولتها في مخيم للاجئين قبل أن تصل مع أسرتها التي طلبت اللجوء السياسي في الولايات المتحدة عام 1976، إذ كان والدها ناشطاً سياسياً معارضاً لنظام حكم صدام حسين.

وبعد استقرار عائلتها في الولايات المتحدة، درست هيرو في المراحل التعليمية الأولى في ولاية داكوتا الشمالية، وحصلت على شهادتها الجامعية الأولى من جامعة جورج تاون في عام 1995.

ودرست هيرو الأمن القومي ودراسات الشرق الأوسط.، ثم حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية "وودرو ويلسون" للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستن.

وتتحدث هيرو تسع لغات إلى جانب لغتها الأم الكردية، وهي الإنجليزية والعربية والروسية والهندية والفارسية واليونانية والإسبانية والبرتغالية والتركية.

مصدر الصورة Socialmedia-twitter Image caption هيرو مصطفى وشقيقتها مع والديهما في سبعينيات القرن الماضي

مسيرتها المهنية

عملت هيرو مصطفى في إدارة منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة بعد تخرجها مباشرة، ثم تنقلت بين عدة دول عربية وآسيوية وأوروبية لمتابعة مسيرتها المهنية.

وكانت أولى رحلاتها هي إلى البوسنة للإشراف على الانتخابات المحلية هناك، ثم الإمارات، حيث شغلت منصب رئيس تحرير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي.

وفي عام 1999، انضمت للعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، فعملت كمسؤولة سياسية عن حقوق الإنسان ومشكلات الاتجار بالبشر في العاصمة اليونانية، أثينا، ثم مستشارة في القنصلية الأمريكية في بيروت.

ثم شغلت منصب كبير المستشارين لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وقدمت الاستشارات بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا ووسطها، من مارس/آذار 2009 حتى 2011.

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مصدر الصورة Socialmedia-twitter Image caption هيرو مصطفى ووالدها، يتوسطهما نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. أربيل، إقليم كردستان العراق 2010.

وعملت مساعدة خاصة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، وفي العراق، عملت منسقة بين السلطات العراقية وسلطة التحالف المؤقتة لمحافظة نينوى بشمال العراق.

وشغلت منصب مديرة شؤون العراق وأفغانستان بين عامي 2004 و2005 أثناء عملها في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

ومن عام 2005 إلى 2006 ، استلمت منصب مدير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية والأردن في المجلس.

وكانت هيرو المستشارة السياسية لوفد الحكومة الأمريكية خلال المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني.

وحصلت هيرو على جائزة وزارة الخارجية لحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية، فضلاً عن جائزة الشرف العليا وجائزة الشرف التقديرية عن مجمل مسيرتها المهنية. كما عملت مستشارة سياسية في سفارة بلادها في نيودلهي بالهند.

وأصبحت بعدها نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة الولايات المتحدة في البرتغال في يوليو/تموز 2016، وشغلت منصب سفير فوق العادة عام 2017.

وفي يونيو/ حزيران 2019، تم ترشيحها لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا، وأدت اليمين الدستورية بعد مصادقة مجلس الشيوخ بالإجماع عليها.

وحلّت هيرو محل السفير الأمريكي في بلغاريا، إريك روبن، الذي شغل المنصب لمدة ثلاثين عاماً.