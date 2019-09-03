مصدر الصورة AMIDEAST Image caption تنفست العائلة الصعداء بعد السماح لابنها بالالتحاق بجامعته

سمحت السلطات الأمريكية للطالب الفلسطيني إسماعيل عجاوي، الذي حصل على منحة دراسية في جامعة هارفارد، بدخول الولايات المتحدة بعد إلغاء تأشيرته الشهر الماضي.

وقال إسماعيل عجاوي إنه منع من الدخول بعد أن حقق معه رجال الأمن في المطار لساعات حول منشورات كتبها أصدقاء له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وسمح للطالب البالغ من العمر 17 عاما بالدخول قبل فوات الأوان لبدء العام الدراسي في الجامعة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إن القنصليات الأمريكية تطلب تفاصيل مواقع التواصل الاجتماعي لمعظم مقدمي الطلبات للحصول على تاشيرات.

وقالت سلطات الجمارك والحدود لبي بي سي الثلاثاء إن الشاب تجاوز جميع العوائق وسمح له بدخول الولايات المتحدة.

طالب هارفارد الفلسطيني إسماعيل عجاوي يعود للولايات المتحدة بعد أيام من إلغاء تأشيرته

ولم توضح السلطات سبب رفض دخوله في البداية. وكانت قد رفضت التعليق على الحالة الشهر الماضي حين ألقيت الاضواء عليها للمرة الأولى، واكتفت بالإشارة إلى أنه منع من الدخول بناء على معلومات حصلت عليها السلطات.

وقالت عائلة الطالب في بيان صدر عنها إنها تنفست الصعداء بعد السماح لابنها بدخول الولايات المتحدة، وأضافت أن الأيام العشرة الأخيرة كانت حافلة بالتوتر .

وعبرت العائلة عن شكرها للآلاف الذين أرسلوا رسائل تضامن ودعم.