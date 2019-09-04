مصدر الصورة Twitter Image caption عبدالله مرسى توفي بعد نقله إلى مستشفى خاصة في محافظة الجيزة

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة عبد الله محمد مرسي، النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وذكرت تقارير إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من جماعة الإخوان، أن عبد الله محمد مرسي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في مستشفى خاص بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية.

وبحسب التقارير فإن نجل الرئيس الراحل كان يقود سيارته قبل أن يصاب بتشنجات عصبية وأزمة قلبية مفاجئة، وفشلت محاولات الأطباء بعدها في إنقاذه.

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وجاءت وفاة عبد الله بعد أشهر من وفاة والده محمد مرسي، في 17 يونيو/حزيران، الذي سقط ميتا في قاعة المحكمة أثناء محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

ونشر عبد الله مرسي تغريدة في 14 أغسطس/آب الماضي، تضم صور وأسماء 15 مسؤولا مصريا بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، متهما إياهم بأنهم خططوا وأمروا بقتل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في ميدان رابعة العدوية بعد عزل مرسي، وتوعد بالانتقام منهم.

وكانت محكمة مصرية قد قضت في يوليو/تموز2018، بسجن عبد الله مرسي، وأحد أصدقائه، عاما واحدا وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري بعد إدانته في قضية حيازة مخدر الحشيش.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليه في عام 2014، بتهمة حيازة المخدرات، بينما كان قادما من محافظة الشرقية مع أحد أصدقائه متجها إلى منزله بالتجمع الخامس.