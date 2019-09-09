"مقتل مسلحين في غارة على قوات تابعة لإيران" قرب حدود سوريا مع العراق

9 سبتمبر/ أيلول 2019

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، علم سوري على بناية دمرت خلال الحرب المستمرة منذ سنوات

قتل 18 مسلحا في غارة نفذتها طائرات مجهولة على قوات تدعمها إيران قرب حدود سوريا مع العراق، بحسب نشطاء.

ولم تتضح بعد هوية الجهة التي نفذت الغارة في محيط منطقة البوكمال السورية.

ويعتقد أن إسرائيل شنت مئات الغارات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية الدائرة منذ أعوام.

وتريد إسرائيل إحباط ما تسميه "التغلغل الإيراني" في سوريا، وعمليات نقل السلاح إلى جماعات مسلحة مثل حزب الله اللبناني.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، عن مصادر قولها إن طائرات مجهولة الهوية شنت غارات على قواعد ومخازن أسلحة وعربات لقوات تابعة لإيران حول البوكمال.

وقال عمر أبو ليلى وهو ناشط سوري مقيم في أوروبا من مجموعة "دير الزور 24" إن انفجارات قوية سمعت في البلدة وإن حالة من الفوضى سادت بين أفراد تلك القوات.

ونسبت مجموعة رصد أخرى إلى مصادر طبية القول إن 21 شخصا قد قتلوا وإن أفراد ميليشا أخذوا كل عبوات الدم من مستشفى البوكمال لعلاج الجرحى.

وقال مصدر من قوات "الحشد الشعبي" العراقية مدعومة إيرانيا لبي بي سي إن طائرة بدون طيار استهدفت مقرها على الحدود العراقية السورية على بعد 6 كيلومترات جنوبي البوكمال.

وأُرسلت عربات من بلدة القائم الحدودية العراقية إلى الموقع لإجلاء الجرحى.