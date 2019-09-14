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قصفت طائرتان بدون طيار منشأتين تابعتين لشركة أرامكو، طبقا لوسائل إعلام سعودية.

ووصفت وسائل الإعلام إحدى هاتين المنشأتين بأنها رئيسية.

وقال مسؤولون سعوديون إن الهجوم أسفر عن حريق لكنهم أكدوا إنه تمت السيطرة عليه.

ولم توجه أصابع الاتهام لأي جهة حتى الآن.

وأظهرت فيديوهات نٌشرت بوسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من المنطقة التي تقع فيها المنشأتان شرقي السعودية.

وفي العديد من الفيديوهات، يُمكن سماع أصوات إطلاق نار.

ويذكر أن أرامكو أكبر مؤسسة نفطية في المملكة.