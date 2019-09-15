بالصور: الانتخابات الرئاسية الحرة الثانية في تاريخ تونس

  • 15 سبتمبر/ أيلول 2019

صور من مواقع المقار الانتخابية التونسية والعملية الانتخابية في تونس.

  • الانتخابات التونسية AFP

    تُجرى الانتخابات الرئاسية الحرة الثانية في تاريخ تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 سنة في يوليو تموز الماضي.

  • الناخبين في تونس EPA

    يُقدر عدد الناخبين في تونس بأكثر من سبعة ملايين.

  • تأمين الانتخابات EPA

    يشارك في تأمين الانتخابات حوالي 53 ألف من قوات الجيش التونسي، وفقا لبيان وزارة الدفاع.

  • المرأة التونسية EPA

    هناك حضور ملحوظ للمرأة في الانتخابات. وتتنافس امرأتان على الرئاسة.

  • انتخابات تونس EPA

    وصفت اللجنة المستقلة الانتخابات الإقبال على التصويت بأنه ما بين ضعيف إلى متوسط في الساعات الأولى.

  • الانتخابات التونسية MOHAMED MESSARA

    من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس.

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