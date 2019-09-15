بالصور: الانتخابات الرئاسية الحرة الثانية في تاريخ تونس
صور من مواقع المقار الانتخابية التونسية والعملية الانتخابية في تونس.
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AFP
تُجرى الانتخابات الرئاسية الحرة الثانية في تاريخ تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 سنة في يوليو تموز الماضي.
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EPA
يُقدر عدد الناخبين في تونس بأكثر من سبعة ملايين.
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EPA
يشارك في تأمين الانتخابات حوالي 53 ألف من قوات الجيش التونسي، وفقا لبيان وزارة الدفاع.
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EPA
هناك حضور ملحوظ للمرأة في الانتخابات. وتتنافس امرأتان على الرئاسة.
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EPA
وصفت اللجنة المستقلة الانتخابات الإقبال على التصويت بأنه ما بين ضعيف إلى متوسط في الساعات الأولى.
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MOHAMED MESSARA
من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتونس.
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