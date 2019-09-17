بدء التصويت في الانتخابات الإسرائيلية الثانية خلال 5 أشهر

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بدأ الناخبون في إسرائيل التصويت في الانتخابات العامة لاختيار حكومة جديدة.

وتعد هذه الانتخابات هي الثانية خلال 5 أشهر بعدما فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب المنافسة في الانتخابات الأخيرة.

واضطر نتنياهو إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء المهلة القانونية التي يمنحها الدستور له لإعلان حكومته.

وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع تتساوى فرص تكتل الليكود اليميني الحاكم بقيادة نتنياهو وتحالف الأبيض والأزرق بزعامة رئيس الأركان السابق للجيش بيني غانتس.

ومن المنتظر أن تبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بمجرد بدء ظهور النتائج الأولية بعد غلق الصناديق المقرر في الساعة السابعة بتوقيت غرينتيش.

وستلعب في الغالب الأحزاب الصغيرة دورا هاما في تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان نتنياهو قد أثار انتقادات دولية الأسبوع الماضي عندما أعلن اعتزامه ضم غور الأردن في حال فوزه بالانتخابات.

واعتبر محللون الإعلان بمثابة ورقة انتخابية حاول نتنياهو من خلالها اجتذاب أصوات قطاع كبير من المستوطنين والمتشددين.