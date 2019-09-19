وفاة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي

مصدر الصورة Reuters Image caption زين العابدين لجأ إلى السعودية عقب الانتفاضة الشعبية ضد حكمه

توفي الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، عن عمر ناهز 83 عاما، في مستشفى بمدينة جدة بالسعودية، حيث يقيم منذ هروبه من البلاد بسبب الثورة الشعبية ضد حكمه في 2011.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية نبأ وفاة بن علي نقلا عن محاميه.

وحكم بن علي تونس منذ عام 1987 إلى عام 2011، واضطر إلى التخلي عن السلطة تحت ضغط انتفاضة شعبية كانت الشرارة الأولى لموجة من الانتفاضات في الدول العربية عرفت بالربيع العربي.

ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت ربما بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية التي قالت عند استقباله إنه لن يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي.

إلا أن بن علي وصف في السادس من يونيو / حزيران 2011 على لسان محاميه الفرنسي جان ايف لوبروني محاكمته بأنها "مهزلة"، وكانت تلك المرة الأولى التي تحدث فيها علنا منذ فراره من تونس.

ولد زين العابدين بن علي في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول عام 1936 في حمام سوسة، و تخرج من المدرسة العليا متعددة الأسلحة في سان سير و مدرسة المدفعية في شالون سور مارن والمدرسة العليا للبحوث والأمن بفرنسا.

تولى في مشواره العسكري رئاسة الاستخبارات العسكرية ما بين عامي 1964-1974، ومن ثم منصب رئيس الأمن القومي ما بين 1977-1980.

عمل سفيراً لتونس في العاصمة البولندية وارسو عام 1980 ورئيساً للوزراء عام 1987.

أدى بن علي اليمين ليصبح رئيس تونس الجديد عام 1987 بعد أن أعلن سبعة أطباء أن الرئيس الحبيب بورقيبة غير قادر على الحكم بسبب الخرف.

و قد أعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رئاسية رابعة في ثاني انتخابات رئاسية تعددية عام 2004.