نبذة عن زين العابدين بن علي

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توفي الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، في مدينة جدة السعودية اليوم بعد أن أمضى هناك سنواته الأخيرة في أعقاب فراره من البلاد بعد الإطاحة بحكمه في باكورة ثورات الربيع العربي.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت بحقه في 20 يونيو /حزيران 2011 حكما بالسجن ضده مدة 35 عاما بعد إدانته بتهم تتعلق بفساد مالي.

كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق زوجته ليلى الطرابلسي وغرمتهما معا نحو 65.6 مليون دولار أمريكي.

وكان بن علي قد لجأ إلى السعودية في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 إثر ثورة استمرت شهراً، وأدت محاولات قمعها إلى مقتل 300 شخص.

ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت ربما بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية التي قالت عند استقباله إنه لن يسمح له بممارسة أي نشاط سياسي.

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إلا أن بن علي وصف في السادس من يونيو/ حزيران 2011 على لسان محاميه الفرنسي، جان ايف لوبروني، محاكمته بأنها "مهزلة"، وكانت تلك المرة الأولى التي تحدث فيها علنا منذ فراره من تونس.

عسكري محترف

ولد بن علي في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول عام 1936 في حمام سوسة، و تخرج من المدرسة العليا متعددة الأسلحة في سان سير و مدرسة المدفعية في شالون سور مارن والمدرسة العليا للبحوث والأمن بفرنسا.

تولى في مشواره العسكري رئاسة الاستخبارات العسكرية ما بين عامي 1964-1974، ومن ثم رئيس الأمن القومي ما بين 1977-1980.

عمل سفيراً لتونس في العاصمة البولندية وارسو عام 1980 ورئيساً للوزراء عام 1987.

انقلاب "طبي"

أدى بن علي اليمين ليصبح رئيس تونس الجديد عام 1987 بعد ان أعلن سبعة أطباء أن الرئيس الحبيب بورقيبة غير قادر على الحكم بسبب الخرف.

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و قد أعيد انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رئاسية رابعة في ثاني انتخابات رئاسية متعددة عام 2004.

كان من المفترض أن يتقاعد بن علي في عام 2004 ولكن في أيار/ مايو 2002 حصل على الدعم في استفتاء لتعديل الدستور وضمن بقاءه لفترتين إضافيتين.

طالما وصفت جمعيات معنية بالحقوق المدنية وعدد من المعارضين السياسيين نظام حكمه بالاستبدادي، مشيرين إلى أنه قيد حرية التعبير ورمى المعارضين في السجون.

مصدر الصورة صفحة كادوريم على إنستغرام

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ورغم أن البطالة وصلت في عهده بين أوساط الشبان المتعلمين إلى 14 بالمائة، فقد اعتبرت جهات اقتصادية عدة أن الاقتصاد التونسي تطور في عهده.

وقد أدت التظاهرات التي انطلقت مع النار التي أشعلها بوعزيزي في جسده في النهاية الى وضع حد لحكمه الاستبدادي به في الرابع عشر من يناير 2011.

وكان أخر ظهور لبن علي عبر صورة نشرها مغني الراب كادوريم عبر حسابه على إنستغرام. وجمعت الصورة المغني بعائلة خطيبته سيرين، ابنة بن علي وظهر في الصورة ممسكا يد زوجته ليلى الطرابلسي. وبدت آثار التقدم في السن واضحة على وجه بن علي.