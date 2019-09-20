التحالف بقيادة السعودية يعلن "تدمير 4 مواقع لتفخيخ زوارق مسيرة" في الحديدة

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أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن تنفيذ "عملية نوعية" ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين شمال محافظة الحديدة في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن العملية أسفرت عن تدمير 4 مواقع كانت "تستخدم لتجميع وتفخيخ زوارق مسيّرة"، بالإضافة إلى تنفيذ "أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشار الحوثيون إلى أن العملية تعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي جرى التوصل إليه خلال محادثات في السويد العام الماضي.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من هجوم بطائرات مسيرة على منشآتي نفط في السعودية.

وقال الحوثيون إنهم مسؤولون عن تنفيذ ذلك الهجوم، لكن الرياض وواشنطن ألقتا باللائمة على طهران.

وأعلن التحالف في وقت سابق عن "اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير" تابع للحوثيين.

وينفذ التحالف عمليات عسكرية داخل اليمن منذ عام 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اضطر للفرار إلى السعودية مع سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد.

وشهد الصراع اليمني مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، ودفع الملايين إلى شفا المجاعة في ما وصف بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.